Premio Strega festa per gli 80 anni in Campidoglio | la serata in diretta tv e nelle arene estive dal centro alle periferie

In piazza del Campidoglio si è svolta la finale dell’ottantesima edizione del Premio Strega, con una festa organizzata per celebrare gli 80 anni del premio. La serata è stata trasmessa in diretta televisiva e ha coinvolto anche le arene estive, raggiungendo pubblico dal centro storico alle periferie. L’evento è stato promosso dalla Fondazione Bellonci e dalla casa produttrice del premio, con il supporto di Roma Capitale.

Tutto pronto in piazza del Campidoglio per la finale dell’ottantesima edizione del Premio Strega, promosso da Fondazione Bellonci e Strega Alberti Benevento con il sostegno di Roma Capitale. Una cerimonia che, eccezionalmente, lascia la sua storica sede di Villa Giulia per celebrare questo anniversario a cifra tonda nel cuore della città dove tutto ha avuto inizio. Era il 1946 quando nel salotto di Maria e Goffredo Bellonci, ai Parioli, scrittori e intellettuali — gli «Amici della Domenica» — iniziarono a incontrarsi con il desiderio di ricostruire un dibattito culturale senza censure e tabù, in un’Italia appena uscita dalla dittatura fascista. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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