premio nazionale donna 2026 a rita lofano

Notizia in breve

Il Premio donna 2026 “Trame di futuro” è stato assegnato a Rita Lofano. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di Gianni Padovani, presidente della onlus Antonio Padovani, che ha commentato: “Quando la cultura incontra lo sguardo delle donne, il futuro smette di essere attesa e diventa progetto”. La premiazione si è concentrata sulle donne che contribuiscono alla cultura e al cambiamento sociale.