Premio nazionale donna 2026 a Rita Lofano
Il Premio donna 2026 “Trame di futuro” è stato assegnato a Rita Lofano. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di Gianni Padovani, presidente della onlus Antonio Padovani, che ha commentato: “Quando la cultura incontra lo sguardo delle donne, il futuro smette di essere attesa e diventa progetto”. La premiazione si è concentrata sulle donne che contribuiscono alla cultura e al cambiamento sociale.
AGI - “Quando la cultura incontra lo sguardo delle donne, il futuro smette di essere attesa e diventa progetto”. Con queste parole Gianni Padovani, presidente della onlus Antonio Padovani, ha voluto descrivere lo spirito del Premio donna 2026 “Trame di futuro”. Il riconoscimento, svoltosi a L’Aquila, “come ogni anno non vuole rappresentare solo un evento ma è un momento di incontro, riflessione, gratitudine verso le donne che con coraggio rendono la nostra società più giusta e ricca di umanità”. Le quattro donne premiate. Quattro le premiate dell’ottava edizione: Rita Lofano, direttore di AGI; Annalisa Imparato, sostituto procuratore della Repubblica; Ariadne Caccavale, critica e curatrice d’arte e Susanna Iacona Salafia, direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Agi.it
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