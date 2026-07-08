Durante la prima edizione del premio intitolato al Cielo, un’astronauta ha ricevuto il riconoscimento. Nel discorso di ringraziamento, ha affermato che l’universo alimenta la passione e suscita domande difficili da rispondere. Ha sottolineato come il cielo spinga alla ricerca e alla scoperta, invitando a riflettere su questa centralità nel nostro percorso di conoscenza.

«Vorrei condividere questa centralità del cielo nel creare passioni, nel porci delle domande cui è difficile rispondere, ma anche in qualche modo ci mettono sul cammino della ricerca e della scoperta». Con queste parole Samantha Cristoforetti ha aperto la prima edizione del Premio del Cielo, il riconoscimento con cui Fiumicino rende omaggio a persone, aziende, enti e progetti che contribuiscono alla crescita del comparto aeronautico e aerospaziale. Patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, la manifestazione si è svolta al Castello di San Giorgio di Maccarese ed è nata per... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Premio del Cielo» alla prima edizione, l'astronauta Samantha Cristoforetti: «L'universo crea passione»

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