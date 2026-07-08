Precipitò nel vuoto nel 2024 Alan Zana muore dopo due anni da un incidente alpinistico

Alan Zana è morto due anni dopo essere rimasto ferito in un incidente alpinistico avvenuto a Ferragosto 2024. L'uomo è precipitato nel vuoto e, da allora, non ha mai ripreso conoscenza.

Alan Zana è deceduto dopo due anni dal violento incidente che ebbe in montagna a Ferragosto 2024. In tutto questo tempo l'uomo non ha mai ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È morto dopo due anni di agonia e sofferenze Alan Zana, l’alpinista 47enne precipitato dal Pizzo TreseroAlan Zana, alpinista di 47 anni, è deceduto dopo due anni di sofferenze, a seguito di una caduta dal Pizzo Tresero avvenuta a Ferragosto del 2024 in...

Incidente sul lavoro a Grumo Nevano (Napoli), operaio precipita nel vuoto e muoreUn operaio è morto dopo essere caduto in un cantiere edile a Grumo Nevano, in provincia di Napoli.