Pozzuoli | la città flegrea si candida a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028 con il progetto sulle fragilità creative

Da 2anews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pozzuoli ha presentato la propria candidatura a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028, con un progetto incentrato sulle “fragilità creative”. La proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e a trasformare il fenomeno del bradisismo in un elemento di forza per l’arte contemporanea. La candidatura è stata ufficializzata attraverso un documento che illustra le iniziative e gli obiettivi legati a questa iniziativa. La decisione sarà presa da un’apposita commissione nel corso del prossimo anno.

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Pozzuoli: l’antica città flegrea lancia la candidatura a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028, trasformando il bradisismo in risorsa culturale. Da oltre venti secoli il territorio di Pozzuoli sperimenta una convivenza unica con una terra instabile e in perenne mutamento geologico. Questa specifica condizione legata al fenomeno del bradisismo è diventata il pilastro portante del dossier “La Città delle fragilità creative“, la proposta ufficiale che punta a far ottenere all’antico centro flegreo il titolo di Capitale italiana dell’Arte Contemporanea per l’anno 2028. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Manzoni, mira a convertire questa storica vulnerabilità territoriale in una leva di riscatto e di sviluppo sul piano sociale, civile e culturale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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