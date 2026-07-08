L'Europa mantiene una posizione dominante nel calcio, nonostante le sfide di crisi politica, economica e sociale, e la competizione con Stati Uniti, Cina e Russia. La presenza di numerose squadre e campionati di alto livello evidenzia questa supremazia, supportata da investimenti significativi nelle accademie e da un forte potere economico. Anche in un ipotetico mondiale con molte più squadre, la leadership europea nel settore sportivo si conferma.

In un momento storico di profonda crisi, tra guerre, sovranismi, litigiosità e tutto il peggio della burocrazia, incapace di reggere il confronto con Usa, Cina e Russia, la vecchia Europa ha un settore nel quale può ancora sentirsi una potenza globale: il calcio. Sei nazionali ai quarti di finale del mondiale (in Qatar, nel 2022, furono cinque), i trequarti del totale, ribadiscono una superiorità tecnica indiscutibile, favorita anche dalla crisi del Brasile, dal flop dell’Asia e dai limiti ancora evidenti del calcio nordamericano. Neppure Trump e la sua prepotenza senza precedenti sono riusciti a trascinare gli Stati Uniti tra i primi otto del mondo: il Belgio di Rudi Garcia ha riportato il calcio al centro del villaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Possono anche fare un mondiale a 200 squadre, alla fine comanda sempre l’Europa. Ingredienti del successo? Strapotere economico e investimenti nelle accademie

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