Il Portogallo sta cercando un nuovo allenatore dopo l'eliminazione dal Mondiale agli ottavi di finale contro la Spagna e l'addio del precedente ct. Tra i nomi sul tavolo c'è anche quello di un ex giocatore del Milan. La ricerca del nuovo tecnico prosegue senza conferme ufficiali.

Dopo l'amara eliminazione dal Mondiale agli ottavi di finale contro la Spagna e l'addio del ct Roberto Martinez, il Portogallo sta cercando un nuovo allenatore da cui ripartire. In pole position ci sarebbe Jorge Jesus, ma secondo quanto riportato da Footmercato la Federazione starebbe valutando anche il nome di Sergio Conceiçao. Nel caso in cui l'ex tecnico del Milan decidesse di accettare l'incarico, porterebbe nel suo staff anche Pepe. L'ex difensore era nell'orbita anche del nuovo Real Madrid di José Mourinho. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Portogallo, per la panchina spunta anche l'ex Milan Conceiçao

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