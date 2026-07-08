Porretta Soul rilancia ma rinuncia agli Usa
Porretta Soul annuncia il ritorno, ma senza partecipare agli eventi negli Stati Uniti. La manifestazione si concentra in Italia, mantenendo vivo il legame con la tradizione musicale afroamericana. La rassegna si svolge a Porretta Terme, senza coinvolgimento diretto delle scene musicali di Beale Street. La scelta avviene mentre il festival celebra la cultura soul e il suo forte legame con l’America, senza spostarsi oltre i confini nazionali.
C’è un filo invisibile che da Porretta Terme arriva dritto a Beale Street. Una forza immensa dell’orgoglio nero. Un autoritratto dell’America che dà la speranza a molti. Visti i tempi, un racconto difficile da riscrivere. Ci prova il Porretta Soul Festival, con un suono che arriva da Oakland, Memphis, Detroit, Cincinnati, Melbourne. La geografia del soul che si rimette in moto dal 23 al 26 luglio, trentottesima edizione per la griffe di sempre, Graziano Uliani, che a margine della presentazione della rassegna rivela di aver messo in pausa i rapporti con gli States. "I soldi contano – spiega – ne facciamo una questione di collaborazione con il nostro mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Bologna, il Porretta Soul Festival rinuncia al patrocinio Usa: «No a Donald Trump»Il Porretta Soul Festival quest'anno non riceverà il patrocinio del Consolato americano in Italia, prima volta nella sua storia.
Porretta Soul Festival 2026: L’anima ritrova la sua musicaL’evento si svolgerà dal 23 al 26 luglio 2026, con la 38ª edizione del Porretta Soul Festival.
Si parla di: Il Porretta Soul Festival rinuncia al patrocinio Usa, 'no a Donald Trump'.
Torna il Porretta Soul Festival, tra gli ospiti Lenny Williams ed Eric GalesNormalmente i festival puntano sugli headliner, noi invece preferiamo valorizzare artisti di grande qualità che non hanno avuto la stessa fortuna commerciale. (ANSA) ... ansa.it
Porretta Soul Festival, la rassegna gemellata con Memphis rinuncia al patrocino Usa: No a TrumpIl fondatore Graziano Uliani quest’anno non ha risposto al consolato americano: Fortunatamente i musicisti non la pensano come il presidente. L’evento sarà dal 23 al 26 luglio ... msn.com