Ponticelli e Po’ Bandino arrivano le nuove ecoisole

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Città della Pieve sono state installate nuove ecoisole nelle zone di Ponticelli e Po’ Bandino. L’intervento riguarda l’introduzione di contenitori per la raccolta differenziata. Le ecoisole sono state posizionate in punti strategici per agevolare il conferimento di rifiuti riciclabili. L’operazione mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a incentivare la differenziazione tra i cittadini delle aree interessate. La presenza di nuove ecoisole si inserisce nelle iniziative di potenziamento del sistema di raccolta locale.

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CITTA’ DELLA PIEVE - Nella patria del Perugino la raccolta differenziata compie un ulteriore passo in avanti con l’installazione di nuove ecoisole informatizzate nelle frazioni di Ponticelli e Po’ Bandino, un intervento che consolida un trend locale già positivo, certificato dal recente passaggio delle percentuali di riciclo del rifiuti dal 58% al 76,3%. Pensate per assorbire il surplus fisiologico dei rifiuti domestici e per agevolare i proprietari di seconde case impossibilitati a esporre i mastelli per lunghi periodi, le nuove postazioni presentano anche uno sportello azzurro specificamente dedicato al conferimento del barattolame.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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