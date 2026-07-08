Ponticelli e Po’ Bandino arrivano le nuove ecoisole

Notizia in breve

A Città della Pieve sono state installate nuove ecoisole nelle zone di Ponticelli e Po’ Bandino. L’intervento riguarda l’introduzione di contenitori per la raccolta differenziata. Le ecoisole sono state posizionate in punti strategici per agevolare il conferimento di rifiuti riciclabili. L’operazione mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a incentivare la differenziazione tra i cittadini delle aree interessate. La presenza di nuove ecoisole si inserisce nelle iniziative di potenziamento del sistema di raccolta locale.