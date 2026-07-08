Pompa di benzina questo bollino ti evita le truffe al distributore

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo bollino viene applicato alle pompe di benzina per segnalare ai clienti che il prezzo indicato è quello reale e verificato. Questo sistema mira a prevenire frodi e truffe durante il rifornimento, specialmente in un periodo di aumenti costanti dei prezzi del carburante. Il bollino viene posizionato in modo visibile sulla pompa e garantisce trasparenza nelle tariffe praticate dai distributori.

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Il timore di essere raggirati anche mentre si fa rifornimento di carburante, specie ora dinanzi all'ennesima impennata dei prezzi, accomuna numerosissimi automobilisti italiani: per essere certi che la quantità erogata dalla pompa sia corretta e congrua rispetto a quanto andremo a pagare, è sufficiente cercare un piccolo adesivo che in genere viene applicato sulla colonnina. Su ogni impianto a norma è infatti presente una specifica etichetta adesiva: questo marchio attesta che il macchinario ha superato i controlli metrici regolari previsti dalla legge. La presenza del contrassegno garantisce che l'erogazione di benzina o diesel sia precisa e certificata, proteggendo il portafoglio degli utenti da possibili anomalie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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