Quando provi a cancellare il tuo abbonamento PlayStation Plus, qualcosa di inaspettato accade prima che tu possa completare l’operazione. Il sistema non ti lascia andare senza combattere: sul tuo schermo compare un’offerta di sconto pensata appositamente per convincerti a rimanere. Non si tratta di una promozione annunciata ufficialmente da Sony, ma di una strategia di retention che si attiva automaticamente nel momento in cui avvii la procedura di disdetta. Diversi utenti hanno iniziato a segnalare questa dinamica sui social e su Reddit nelle ultime settimane, in un periodo particolarmente delicato per Sony. Dopo l’annuncio della fine della... 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - PlayStation Plus, provi a cancellare l’abbonamento? Sony prova a trattenerti con uno sconto a sorpresa

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How To Cancel PlayStation Plus on PS5 & Turn Off Auto Renewal

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