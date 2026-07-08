Più di 30.000 posti con il Tfa Sostegno XI ciclo | i requisiti per candidarsi e le scadenze

Sono stati pubblicati i bandi per il XI ciclo del Tfa Sostegno, che prevedono oltre 30.000 posti disponibili. Gli aspiranti docenti di sostegno devono rispettare specifici requisiti e rispettare le scadenze indicate nei bandi. Il percorso rappresenta la via ordinaria per ottenere la specializzazione e l’abilitazione all’insegnamento di sostegno. Le candidature possono essere presentate online entro le date stabilite nei bandi.

Sono attivi i bandi del Tfa Sostegno per l’accesso al XI ciclo del percorso di specializzazione. Per gli aspiranti docenti di sostegno si tratta del percorso ordinario da seguire per ottenere la specializzazione. Il Tirocinio formativo attivo è il corso universitario che consente di conseguire la specializzazione per insegnare su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Quanti sono i posti disponibili. Per il ciclo XI del Tfa Sostegno il Ministero ha autorizzato 30.241 posti complessivi, così ripartiti: A cosa serve il Tfa Sostegno e come funziona. Il Tirocinio formativo attivo è il percorso universitario necessario per ottenere la specializzazione per poter lavorare come docente di sostegno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili

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