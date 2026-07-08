Pistola fumante a Wimbledon L’emozione e la crescita
Un talento italiano ha superato le qualificazioni a Wimbledon e ha vinto il primo turno del torneo. Al secondo turno ha perso, ma ha accumulato un’esperienza importante. La sua crescita si vede dai risultati ottenuti e dalla partecipazione al torneo più prestigioso del circuito. La sua presenza nel tabellone principale e il percorso nelle qualificazioni segnano un passo avanti nella carriera del giovane atleta. La partita conclusiva si è risolta con una sconfitta, ma il percorso resta positivo.
Prima il percorso vincente nelle qualificazioni, poi l’impresa al primo turno nel torneo icona per eccellenza, quindi un pizzico di delusione per la sconfitta al secondo turno ma una esperienza che comunque rimane e conferma la grande crescita di un talento nostrano. Giorni davvero emozionanti quelli della promessa del tennis di Montemarciano Ilary Pistola. L’atleta montemarcianese ha vissuto il suo sogno londinese, terminato lunedi serà con l’eliminazione sull’erba verde inglese di Wimbledon. Dopo aver conquistato il tabellone principale del torneo junior attraverso le qualificazioni, Pistola aveva superato anche il primo turno del main draw, imponendosi sull’erba del Qualifying & Community Sports Centre contro la spagnola Paola Pinera Celorio, undicesima testa di serie e numero 14 del ranking Itf Juniores, con il punteggio di 7-6 6-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Pistola fumante a Wimbledon. L’emozione e la crescitaUn pizzico di delusione per l’eliminazione al secondo turno, ma per il talento di casa nostra una vetrina di prestigio per mettersi in mostra e dimostrare talento. sport.quotidiano.net
Smoking Gun at Wimbledon. The Emotion and GrowthA hint of disappointment at the elimination in the second round, but for our homegrown talent, it was a prestigious showcase to show off and demonstrate their talent. sport.quotidiano.net