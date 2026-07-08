In piazza XX Settembre si svolge una serata di ballo aperta a tutta la città, con protagonisti i maestri del settore. L’evento si svolge in uno spazio centrale, vicino alla stazione, che in passato è stato teatro di fatti di cronaca. Ascom ha commentato che si tratta di un’area restituita alla comunità. La piazza si anima con musica e movimenti, attirando numerosi cittadini. La serata prosegue senza incidenti, offrendo un momento di svago in un luogo simbolico.

Una serata di ballo offerta a tutta la città. In uno di quei luoghi centrali, non distante dalla stazione, che in passato è stato scenario di fatti di cronaca. Un invito quindi, rivolto da Confcommercio Ascom, alla leggerezza, al movimento, al sorriso e alla condivisione di uno spazio che, per diverso tempo, è stato considerato non sicuro. Ieri sera, in piazza XX Settembre, è andata in scena l’esibizione dei maestri di Ballo Gabusi, bissando il successo dello scorso anno. Poi, a seguire, tutti in pista con la partecipazione e il coinvolgimento dei ballerini della scuola. Una grande serata quindi, a ritmo di musica, grazie all’iniziativa ’ Che bella Bologna che Balla ’, una delle tante kermesse estive del cartellone di XXL Piazza Libera, un programma di riqualificazione in co-progettazione tra Ascom e Comune, che durerà altri tre anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza XX Settembre si anima. In scena i maestri di ballo. Ascom: "Uno spazio restituito"

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