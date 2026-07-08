Il ministro dell’interno ha incontrato i rappresentanti delle autorità locali in Prefettura a Napoli. Durante l'incontro, ha detto che per combattere i clan criminali saranno rafforzate le operazioni di polizia e installate più telecamere nei quartieri più a rischio. Sono stati discussi piani per aumentare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare il monitoraggio delle zone sensibili. Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo aver osservato le immagini trasmesse dai mezzi di comunicazione.

Quelle immagini andate in onda su tutte le tivvù del mondo e sul web, che ha una capacità di penetrazione illimitata, di un uomo che cammina con il mitra in mano terrorizzando napoletani e turisti in piazza Montesanto, sono state il punto di partenza del vertice in Prefettura con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per tentare di mettere in campo misure più efficaci contro la criminalità. Ma soprattutto togliere le troppe armi che circolano in città: «Per disarmare Napoli - racconta il ministro - ci sarà un’attenzione particolare delle forze di polizia in accordo con la magistratura». Armi che spesso finiscono tra i minori, le baby gang, che seminano panico e morte con le famigerate “stese”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Piantedosi a Napoli, l'incontro in Prefettura: «Contro i clan più agenti e telecamere: così disarmiamo Napoli»

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