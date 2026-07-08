Philip Morris conferma i suoi piani La Regione rassicura i lavoratori
Durante un incontro nella sede di Valsamoggia, i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, le Rsu e la direzione di Philip Morris hanno discusso dei piani aziendali. La Regione ha comunicato che si sono svolti chiarimenti riguardo alla tutela dei posti di lavoro. La riunione è durata diverse ore e ha coinvolto le parti per affrontare le questioni legate alla strategia dell’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli specifici dei piani aziendali è stata diffusa.
Riunione fiume ieri pomeriggio nella sede di Philip Morris a Valsamoggia tra i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, le Rsu e la direzione aziendale. Ma già oggi si arriverà alla firma di un accordo almeno su quattro dei cinque punti cruciali, nodi complessi e urgenti che il sindacato aveva sollevato nella vertenza aperta a giugno. Stamattina i rappresentanti delle tre sigle sindacali limeranno i documenti che poi nel pomeriggio, dalle 14,30 in poi, dovranno essere siglati con la direzione aziendale di Philip Morris. Sul piatto ci sono l’adeguamento degli organici e le risposte concrete sul fabbisogno di personale per superare le attuali inefficienze produttive, da un lato, e l’organizzazione del lavoro con la definizione di parametri e azioni legate al numero di personale a macchina per alleggerire i carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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