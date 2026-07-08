philip morris conferma i suoi piani la regione rassicura i lavoratori

Notizia in breve

Durante un incontro nella sede di Valsamoggia, i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, le Rsu e la direzione di Philip Morris hanno discusso dei piani aziendali. La Regione ha comunicato che si sono svolti chiarimenti riguardo alla tutela dei posti di lavoro. La riunione è durata diverse ore e ha coinvolto le parti per affrontare le questioni legate alla strategia dell’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli specifici dei piani aziendali è stata diffusa.