Trattative alla Philip Morris la Regione | Investimenti confermati continueremo a monitorare fino all’ultimo

Notizia in breve

La Regione ha dichiarato che gli investimenti previsti alla Philip Morris sono confermati, ma continueranno a monitorare la situazione fino al termine delle trattative. La comunicazione è arrivata dalla sede locale, che ha sottolineato l’impegno a seguire attentamente gli sviluppi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di monitoraggio o sulle possibili evoluzioni future. La vicenda riguarda un progetto di investimenti industriali nella zona di Valsamoggia.