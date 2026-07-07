Trattative alla Philip Morris la Regione | Investimenti confermati continueremo a monitorare fino all’ultimo
La Regione ha dichiarato che gli investimenti previsti alla Philip Morris sono confermati, ma continueranno a monitorare la situazione fino al termine delle trattative. La comunicazione è arrivata dalla sede locale, che ha sottolineato l’impegno a seguire attentamente gli sviluppi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di monitoraggio o sulle possibili evoluzioni future. La vicenda riguarda un progetto di investimenti industriali nella zona di Valsamoggia.
Valsamoggia (Bologna), 7 luglio 2026 – “Continueremo a monitorare questa situazione fino alla sua conclusione”. Non usa giri di parole il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, rispondendo in Assemblea legislativa a un question time della consigliera del Pd, Simona Lembi, sul futuro dello stabilimento Philip Morris di Crespellano. Entrando più nel dettaglio, l’interrogazione chiedeva alla giunta quali iniziative intendesse assumere per seguire l'evoluzione dello stabilimento, considerando le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil sulla riduzione dei volumi produttivi, gli investimenti sull'innovazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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