Il prezzo del petrolio aumenta dopo gli attacchi tra gli Stati Uniti e l’Iran. Di conseguenza, anche il costo di benzina e diesel nelle stazioni di servizio sale. La crisi nel Golfo si intensifica, con potenziali ulteriori aumenti dei prezzi dei carburanti.

ROMA – Riprende la corsa del petrolio dopo i nuovi attacchi tra Usa e Iran. E il prezzo dei carburanti continua a crescere nelle stazioni di servizio. E un inasprirsi della crisi nel Golfo potrebbe portare ad un’impennata dei listini alla pompa per benzina e gasolio. I prezzi del petrolio e del gas Tornano a salire le quotazioni del greggio dopo che gli Stati uniti nella notte hanno lanciato una serie di attacchi contro l'iran, in risposta alle azioni attribuite a Teheran contro tre navi nello stretto di Hormuz. E dopo che Washington ha ripristinato le sanzioni economiche sul petrolio iraniano. Elementi che hanno provocato fibrillazioni sul mercato, che non scommette più sulla fine della crisi nel Golfo in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Repubblica.it - Petrolio, quotazioni in salita dopo gli attacchi. Ancora rialzi per il prezzo di benzina e diesel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saudi Arabia, nagbabala ng military action matapos ang missile attacks ng Iran sa Riyadh | Agenda

Notizie e thread social correlati

Prezzo petrolio in calo con l'accordo Usa Iran, in Italia ipotesi stop taglio delle accise su benzina e dieselIl prezzo del petrolio è sceso in seguito all'intesa tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe portare alla fine delle restrizioni sulla produzione.

Carburanti, prezzo benzina ancora in salita: self a 1,937 euro al litroIl prezzo della benzina in Italia continua a salire e oggi, giovedì 7 maggio 2026, il costo del self si attesta a 1,937 euro al litro.

Temi più discussi: Carburanti, dopo lo stop agli sconti sulle accise arrivano i rialzi su gasolio e benzina; Prezzi al distributore di nuovo in salita e il petrolio è in calo; Tremate, le accise sono tornate e i prezzi della benzina aumentano (mentre il petrolio cala); Perché il petrolio crolla e la benzina (per ora) no: la questione accise e l’effetto ‘razzo-piuma’. Quando scenderà il prezzo dei carburanti.

Petrolio, quotazioni in salita dopo gli attacchi. Ancora rialzi per il prezzo di benzina e dieselLa fine dello sconto sulle accise deciso dal governo ha provocato una catena di aumenti quotidiani alla pompa: oggi 1,855 euro al litro per la verde e 1,941 ... repubblica.it

Perché il petrolio crolla e la benzina (per ora) no, la questione accise e l’effetto razzo-piuma: quando scenderà il prezzo dei carburantiRialzi sulla rete dopo la fine al taglio delle imposte indirette introdotto dal governo. Il Codacons: Il mancato rinnovo della misura costerà agli italiani 1,4 miliardi di euro. Tabarelli (Nomisma): ... msn.com