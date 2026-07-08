Il testo critica il confronto tra fascismo e comunismo, definendo il primo come un regime criminale nato dalla repressione delle proteste dei lavoratori. Si evidenzia che il fascismo si è sviluppato attraverso ronde volte a reprimere chi si opponeva alle condizioni dei latifondisti. L’autore considera inaccettabile questo parallelo tra due ideologie, sottolineando le azioni violente e repressive del fascismo senza menzionare eventi o figure specifiche.

di Massimo Santantonio Questo continuo gioco di “specchio riflesso” tra fascismo e comunismo è inaccettabile. Il fascismo ha fatto ciò che è sancito dalla storia: un regime criminale, nato dalle ronde che, nell’interesse dei latifondisti, colpivano quanti si ribellavano alle loro condizioni di lavoro. Un regime che ha fatto assurgere a principi fondanti le pulsioni più basse presenti negli individui e nella società, come l’intolleranza per le idee diverse e le minoranze, il dominio di una ‘razza’ sulle altre, dell’uomo sulla donna, il culto dell’uomo forte, possibilmente cristiano e guerriero. Stereotipi che generano slogan tipo “dio, patria e famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché questo continuo gioco di specchi tra fascismo e comunismo è inaccettabile

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La DIFFERENZA tra il Fascismo e il Comunismo - Alessandro Barbero.

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