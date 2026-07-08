Perché il rinnovo ufficiale di Zapata è una notizia fondamentale per il Torino

Il Torino ha annunciato il rinnovo del contratto di Zapata fino al 30 giugno 2028. La firma ufficiale conferma la permanenza dell’attaccante colombiano nel club per i prossimi cinque anni. Zapata, arrivato questa stagione, ha già segnato diversi gol e rappresenta un punto fermo dell’attacco. La durata del contratto garantisce continuità e stabilità all’organico. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali clausole o variazioni contrattuali.

Zapata ha rinnovato ufficialmente con il Torino: perché la sua firma fino al 2028 è una notizia fondamentale, i motivi. Il Torino ha annunciato ufficialmente di aver prolungato il contratto di Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028. La firma del centravanti colombiano rappresenta una notizia di enorme spessore per tutto l’ambiente granata, blindando il punto di riferimento avanzato della squadra all’ombra della Mole per le prossime stagioni. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un pilastro imprescindibile: l’importanza del rinnovo per il futuro del Torino Questo rinnovo contrattuale va ben oltre la semplice firma su un pezzo di carta, rappresentando una scelta di fondamentale e vitale importanza strategica per il club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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