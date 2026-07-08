Perché il nostro organismo non è progettato per vivere sempre in emergenza

Alcune persone desiderano le ferie, partono, dormono di più e cambiano ambiente, ma dopo pochi giorni spesso si rendono conto di non riuscire a recuperare completamente le energie. Il corpo umano non è progettato per vivere costantemente in stato di emergenza, e periodi di riposo non sempre bastano a riequilibrare gli effetti dello stress prolungato. La fatica accumulata può restare anche dopo le pause.

Ci sono persone che aspettano con ansia le ferie. Poi partono, dormono di più, cambiano aria, rallentano i ritmi e, dopo pochi giorni, si accorgono con una certa amarezza di non riuscire comunque a recuperare. Il corpo è lontano dal lavoro, ma la mente continua a funzionare come se fosse ancora dentro le scadenze, le urgenze, le responsabilità e le preoccupazioni lasciate a casa. Altre persone, invece, non hanno bisogno di andare in vacanza per rendersene conto: arrivano al sabato mattina stanche, finalmente libere da impegni, eppure si svegliano presto, con il pensiero già acceso, come se il corpo avesse dimenticato la possibilità di riposare davvero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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