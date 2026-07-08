Perché i successi di Kyiv potrebbero spingere Putin all’escalation

Il primo luglio, la Russia ha lanciato un ampio attacco aereo contro la capitale ucraina, con il Cremlino che ha definito l’operazione come una dimostrazione di potenza. Tuttavia, alcuni analisti suggeriscono che questa mossa potrebbe portare a una risposta più aggressiva da parte di Mosca. La situazione si è sviluppata in un clima di tensione crescente tra le due parti.

Il massiccio attacco aereo lanciato dalla Russia contro Kyiv il primo luglio è stato presentato dal Cremlino come una dimostrazione di forza. Ma potrebbe rappresentare l’esatto contrario. Se Mosca continua a ricorrere a bombardamenti sempre più intensi contro le città ucraine è anche perché sul campo di battaglia la situazione sta diventando progressivamente meno favorevole rispetto alle aspettative di Vladimir Putin. È questa la tesi sostenuta da Jack Kennedy, responsabile di ricerca su Russia ed Eurasia presso Rand Europe, e da Jacob Parakilas, ricercatore presso lo stesso istituto, in un’analisi pubblicata da Foreign Policy, dove i due... 🔗 Leggi su Formiche.net

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German Chancellor Merz calls on Russia once more to end Ukraine war

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