Perchè Annalisa sceglie San Siro e rinuncia a Sanremo

Notizia in breve

La cantante ha annunciato che si esibirà a San Siro, il suo primo grande concerto in carriera, e ha confermato l’assenza dal Festival di Sanremo 2027. Ha spiegato di voler dedicare tutte le energie alla preparazione dello spettacolo allo stadio, ritenendo questa occasione più significativa per il suo percorso artistico. La decisione di rinunciare a Sanremo è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su altre motivazioni.