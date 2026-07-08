Perchè Annalisa sceglie San Siro e rinuncia a Sanremo
La cantante ha annunciato che si esibirà a San Siro, il suo primo grande concerto in carriera, e ha confermato l’assenza dal Festival di Sanremo 2027. Ha spiegato di voler dedicare tutte le energie alla preparazione dello spettacolo allo stadio, ritenendo questa occasione più significativa per il suo percorso artistico. La decisione di rinunciare a Sanremo è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su altre motivazioni.
. La cantante concentra ogni energia sul primo grande concerto della sua carriera allo Stadio San Siro e conferma che non prenderà parte al Festival di Sanremo 2027, con l’obiettivo di preparare uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico. Annalisa ha scelto quale sarà la sua priorità nei prossimi mesi. Dopo anni di successi discografici, tournée sold out e una crescita costante nel panorama musicale italiano, l’artista ha annunciato che non prenderà parte al Festival di Sanremo 2027. La decisione non nasce da un cambiamento di rapporto con la storica manifestazione musicale, ma dalla volontà di dedicare ogni risorsa al primo concerto della sua carriera allo stadio San Siro, un appuntamento che considera fondamentale per il proprio percorso professionale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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“Sanremo 2027 per carità, ho troppo da fare con San Siro. Sennò vado in confusione. Quando torno al mio paese esco in pigiama, struccata, vado al pub. Mi piace da morire, mi fa stare bene”: così AnnalisaIl 12 giugno 2027 sarà l’appuntamento più importante per Annalisa, che si esibirà allo Stadio San Siro di Milano.
Annalisa debutta a San Siro: il 12 giugno 2027 l’unica data del suo show-eventoIl 12 giugno 2027 si terrà a San Siro uno spettacolo di Annalisa, che sarà l’unica data del suo show-evento.