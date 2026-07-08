Durante la traversata delle Alpi, 30 degli 37 elefanti di Annibale sono sopravvissuti, affrontando freddo e scarsità di cibo. I soldati, invece, hanno subito molte più perdite, senza dettagli specifici sui numeri.

Nella traversata delle Alpi di Annibale, gli elefanti probabilmente se la sono cavata meglio degli uomini. Nonostante il freddo e le provviste insufficienti a nutrire le loro tre tonnellate di stazza, almeno 30 esemplari su 37 sono riusciti a sopravvivere al viaggio. Il consumo energetico della traversata La fatica dei 15 giorni di tragitto ha depauperato le loro riserve di grasso del 4%. Non si poteva però pretendere che l’esercito cartaginese portasse con sé il necessario per nutrire a sufficienza gli elefanti, i 7mila cavalli e i 46mila uomini partiti per la seconda guerra punica. Per coprire i 5,42 terajoule di energia spesi nella traversata delle Alpi ci sarebbero volute 232 tonnellate di cibo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Per gli elefanti di Annibale è stato facile superare le Alpi. Molto peggio è andata ai soldati

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Gli elefanti di Annibale reddit

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