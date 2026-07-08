La pelletteria sta affrontando un calo nelle esportazioni e nei fatturati, con le aziende che cercano strategie per riprendersi. In un contesto di incertezze economiche e problemi strutturali, l’associazione di settore ribadisce il suo impegno a sostenere le imprese. Non sono stati annunciati interventi specifici, ma si evidenziano iniziative volte a favorire la ripresa del comparto.

In uno scenario segnato da incertezze economiche e difficoltà strutturali, Assopellettieri rilancia l’impegno a sostegno delle imprese del comparto. I numeri del primo trimestre 2026 confermano la fase delicata: le esportazioni della pelletteria hanno registrato una contrazione del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre il fatturato delle aziende è diminuito del 3,5%. Un quadro che riflette le difficoltà affrontate da una filiera strategica del Made in Italy. A pesare sono anche le prospettive occupazionali: cresce dal 4% al 15% la quota di imprenditori che valuta possibile una riduzione della forza lavoro. A tracciare la fotografia è Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri e Mipel, che sottolinea come, accanto alle criticità, emergano segnali di possibile rallentamento della fase negativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pelletteria e ripartenza. Export e fatturati in calo: "Strategie per la ripresa"

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