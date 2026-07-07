Pattinaggio sincronizzato che cosa è la nuova disciplina olimpica del Synchro9

Il Cio ha revocato lo status di neutralità e, provvisoriamente, ha tolto la sospensione del Comitato olimpico russo che era in vigore dal 12 ottobre 2023. «La decisione è stata presa a seguito di un'approfondita analisi da parte della Commissione Affari Legali del CIO, tenendo conto del fatto che il ROC non annovera più tra i propri membri organizzazioni sportive regionali situate in territori ricadenti sotto la giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale (CON) dell'Ucraina. Inoltre, il ROC ha confermato di non svolgere, né di voler svolgere, alcuna attività in tali territori». Il Comitato Esecutivo del CIO continuerà a monitorare attentamente la situazione relativa a eventuali attività del ROC in quei territori e si riserva il diritto di adottare ulteriori misure, qualora lo ritenesse necessario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Nel pattinaggio sincronizzato un aspetto centrale è lanalisi dei movimenti della squadra.

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