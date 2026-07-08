La Procura di Udine ha avviato un’indagine sulla morte di una neonata avvenuta il 30 giugno, poco dopo il parto in casa a Nimis. La bambina è deceduta dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale. I genitori avevano deciso di partorire a domicilio. La vicenda ha suscitato reazioni di shock tra le persone coinvolte. La procura sta verificando eventuali responsabilità e raccogliendo tutte le informazioni necessarie.

UDINE - La Procura di Udine ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla morte di una neonata, appena dopo il parto avvenuto in casa a Nimis, il 30 giugno, per scelta dei genitori. La bambina, dopo la nascita, era stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è morta pochi minuti dopo il ricovero. Al centro degli accertamenti ci sono ora le cause del decesso e le modalità con cui si è svolta l’assistenza durante il parto domiciliare. L'inchiesta La Procura ha disposto l’autopsia: l’esame sulla piccola sarà eseguito, secondo programma, domani all’ospedale di Udine dai consulenti nominati dal pubblico ministero, i medici legali Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Marny Fedrigo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Parto in casa, neonata muore dopo la corsa in ospedale: «Uno choc umano e professionale»

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Bimbo di 6 mesi morto in casa, accertamenti fermati dopo l'esposto dei genitori: lunedì l'autopsia

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