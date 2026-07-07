Su che canale vedere in tv Paolini-Kostyuk Wimbledon 2026 | orario programma streaming

Jasmine Paolini affronterà Marta Kostyuk nei quarti di finale di Wimbledon, torneo che si svolge sui campi di Londra. La partita si giocherà sui sacri prati londinesi e sarà trasmessa in televisione. L’orario preciso e il programma completo saranno disponibili prossimamente. È possibile seguire l’incontro anche tramite servizi di streaming dedicati al torneo.

Jasmine Paolini affronterà Marta Kostyuk ai quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. La tennista italiana è riemersa dalle difficoltà riscontrate nel corso di questa stagione e sta brillando sull’erba più prestigiosa e iconica al mondo, dove in passato ha già raggiunto l’atto conclusivo e dove spera di fare ulteriore strada L’appuntamento è per mercoledì 8 luglio alle ore 14.30 sul Campo Centrale: sarà proprio la toscana ad aprire il programma di giornata sull’impianto di riferimento, fronteggiando la temibilissima ucraina per un posto nella semifinale di giovedì, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra la ceca Noskova e la belga Mertens. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Una incredibili Jasmine Paolini batte 6-4 4-6 6-3 la filippina Eala regalandosi i quarti di finale ancora una volta a Wimbledon dove troverà Marta Kostyuk. Match che l’ha vista protagonista nei momenti chiave, continuando sulla retta vita della continuità. Arriv x.com

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