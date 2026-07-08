Palinsesti La7 le novità per la stagione 2026 27

Per la stagione 202627, La7 annuncia un rafforzamento del suo palinsesto con conferme e nuovi investimenti. La rete televisiva mantiene la continuità delle programmazioni esistenti, puntando a consolidare l’identità editoriale. Nessuna modifica significativa ai format attuali, ma si prevede l’introduzione di alcune novità. La7 intende rafforzare la propria presenza nel panorama televisivo, senza specificare quali programmi o investimenti siano in programma.

Conferme, novità e nuovi investimenti: La7 rafforza il suo palinsesto per la stagione 202627 puntando sulla continuità. La7 guarda alla stagione televisiva 20262027 con un palinsesto orientato alla continuità e al rafforzamento della propria identità editoriale. Tra programmi confermati, nuovi progetti di approfondimento, investimenti digitali e importanti acquisizioni, la rete guidata da Urbano Cairo punta a consolidare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. “Squadra vincente non si cambia” è il principio che guiderà la stagione televisiva 20262027 di La7 e La7 Cinema, presentata a Milano nella cornice dell’Hotel Principe di Savoia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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