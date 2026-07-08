Palinsesti La7 2026 2027 conferme in blocco Arriva M – Il Figlio del Secolo

La7 ha presentato i palinsesti della stagione TV 20262027 e, come era nelle previsioni, non ci sono scossoni. I principali volti della rete sono stati tutti confermati, con l’aggiunta di qualche novità. Ecco, nel dettaglio, tutti i programmi previsti dal prossimo settembre sulla rete di Urbano Cairo. Prima serata. La settimana dei prime time si articola su una linea orma consolidata: Access prime time. In access prime time si conferma Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo dal lunedì al venerdì, mentre alla domenica la palla passa a In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese. Preserale. Nel preserale è confermato per il secondo anno Ignoto X condotto da Pino Rinaldi, sempre dedicato alla cronaca nera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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