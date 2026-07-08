Le pubbliche amministrazioni investono appena lo 0,11% del bilancio per il welfare. Questo dato, considerato preoccupante, evidenzia come le risorse destinate ai servizi sociali siano molto esigue rispetto alle necessità. La cifra rappresenta una piccola frazione delle spese totali ed è stata riportata da un rappresentante di un partito politico. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali piani di aumento o altre iniziative.

Roma, 8 lug. (askanews) - "Solo lo 0,11%. È questo il dato inquietante che rappresenta l'investimento delle pubbliche amministrazioni per il welfare. È, anche paragonato al privato, dove si va tra l'1,5% e il 5%, una cifra insignificante" così Marco Carlomagno, segretario generale di Flp, il sindacato dei lavoratori pubblici e delle pubbliche funzioni, è intervenuto a margine dell'assemblea "Contrattazione e welfare nel pubblico impiego: diritti, servizi, futuro" che ha visto parlamentari e figure apicali della pa confrontarsi sul grande tema del welfare, tra cui Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS, Antonio Naddeo, presidente Aran e Guido Castelli, Componente della commissione Finanze e Tesoro al Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - PA, Carlomagno (Flp): investimento per welfare è solo lo 0,11%

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