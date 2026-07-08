oVer Edizioni pubblica La verità dentro il rumore Quando comunicare significa costruire fiducia di Domenico Colotta e Attilio Lombardi fondatori di Ital Communications

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato pubblicato il libro “La verità dentro il rumore. Quando comunicare significa costruire fiducia”, scritto dai giornalisti e fondatori di un’agenzia di comunicazione. Il testo analizza come la comunicazione possa rafforzare la fiducia tra le parti. Il volume è stato pubblicato da una casa editrice specializzata in saggistica.

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“La verità dentro il rumore. Quando comunicare significa costruire fiducia” è il saggio scritto dai giornalisti Domenico Colotta e Attilio Lombardi, fondatori dell’agenzia di comunicazione Ital Communications. Il libro è stato pubblicato in occasione dei dieci anni di attività dell’agenzia da oVer Edizioni, la casa editrice creata dagli stessi autori durante il lockdown per la pandemia di Covid-19, nel 2020. Il volume affronta temi di grande attualità, tra cui la disinformazione e l’Intelligenza Artificiale, analizzata nei suoi rischi ma anche nelle tante opportunità che offre. Colotta e Lombardi sottolineano la necessità di comunicare con etica e responsabilità, evitando il sensazionalismo e basando, invece, la comunicazione su elementi di sobrietà e trasparenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - oVer Edizioni pubblica “La verità dentro il rumore. Quando comunicare significa costruire fiducia” di Domenico Colotta e Attilio Lombardi, fondatori di Ital Communications
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