Ossigenoterapia e ventiloterapia ok del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’affidamento dell’azienda sanitaria territoriale di Ancona per la gestione dell’ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliari. La decisione riguarda l’azione amministrativa intrapresa e ha come risultato il mantenimento di un risparmio per il sistema sanitario regionale. La sentenza stabilisce che l’affidamento è stato effettuato secondo le procedure previste e non presenta vizi di legittimità.
L’affidamento dell’ AST di Ancona per l’ ossigenoterapia e la ventiloterapia domiciliari supera il vaglio del Consiglio di Stato: confermata la legittimità dell’azione amministrativa e salvaguardato un risparmio per la sanità marchigiana. Con sentenza pubblicata il 7 luglio 2026, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha respinto l’appello proposto da Sapio Life S.r.l., confermando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 512026 e rendendo così definitivo l’affidamento, disposto dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, del servizio di fornitura in service di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliari per i pazienti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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