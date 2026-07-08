ossigenoterapia e ventiloterapia ok del consiglio di stato

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’affidamento dell’azienda sanitaria territoriale di Ancona per la gestione dell’ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliari. La decisione riguarda l’azione amministrativa intrapresa e ha come risultato il mantenimento di un risparmio per il sistema sanitario regionale. La sentenza stabilisce che l’affidamento è stato effettuato secondo le procedure previste e non presenta vizi di legittimità.