Evitare contrapposizioni ideologiche | niente guerra tra sanità pubblica e privata

Il 29 e 30 maggio si terrà a Ceglie Messapica un congresso Ecm intitolato “Verso una nuova vita”, dedicato alla riabilitazione neurologica, alla cura dei pazienti fragili e alle novità nel settore sanitario. L’evento si svolgerà presso il centro di riabilitazione locale e coinvolgerà professionisti del settore provenienti da diverse aree. L’obiettivo è discutere delle pratiche e delle strategie più recenti in ambito riabilitativo, senza mettere in contrasto le strutture pubbliche e private.

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