Evitare contrapposizioni ideologiche | niente guerra tra sanità pubblica e privata

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 e 30 maggio si terrà a Ceglie Messapica un congresso Ecm intitolato “Verso una nuova vita”, dedicato alla riabilitazione neurologica, alla cura dei pazienti fragili e alle novità nel settore sanitario. L’evento si svolgerà presso il centro di riabilitazione locale e coinvolgerà professionisti del settore provenienti da diverse aree. L’obiettivo è discutere delle pratiche e delle strategie più recenti in ambito riabilitativo, senza mettere in contrasto le strutture pubbliche e private.

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CEGLIE MESSAPICA - Il 29 e 30 maggio il centro di riabilitazione di Ceglie Messapica ospiterà il congresso Ecm “Verso una nuova vita”, appuntamento dedicato ai temi della riabilitazione neurologica, della presa in carico del paziente fragile e dell’innovazione sanitaria.Un evento che vedrà la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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