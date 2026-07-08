Arezzo, 08 luglio 2026 – Venerdì 10 luglio, alle ore 21.30, il Beta Bar di Terranuova Bracciolini ospiterà una serata inserita nel programma di "Venti d'Estate", con protagoniste due formazioni che fanno della ricerca sonora e della contaminazione stilistica il tratto distintivo del loro percorso artistico. L'ingresso è libero. Al centro dell'appuntamento ci saranno gli Esera, band nata in Valdarno nell'autunno del 2023 e già considerata una delle realtà emergenti più interessanti del panorama indipendente italiano. In poco tempo il gruppo ha saputo attirare l'attenzione di critica e pubblico grazie a un'identità musicale originale e a un'intensa attività dal vivo, che in queste settimane lo vede impegnato in una serie di concerti in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orientoccidente fa tappa al Beta Bar di Terranuova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orientoccidente: sulle ali della cultura. Via al festival, oltre un mese di eventiÈ iniziata la 22ª edizione di Orientoccidente, il festival dedicato alle culture musicali che si tiene in Valdarno da luglio ad agosto.

“Io 2 euro, lui 1,50”: in un bar del centro di Como l’acqua cambia prezzo in base al lavoro che si faIn un bar del centro di Como, il prezzo dell’acqua varia in base al lavoro svolto.

Si parla di: Orientoccidente fa tappa al Beta Bar di Terranuova; Orientoccidente fa tappa al Beta Bar: protagonisti gli Esera e i modenesi The Nihilists.