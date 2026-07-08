Venerdì 10 luglio alle 21.30 al Beta Bar di Terranuova Bracciolini si tiene “Venti d’Estate”, parte di Orientoccidente 2026. La serata presenta il concerto di Esera, band nata in Valdarno nell’autunno 2023, che sta ottenendo riconoscimenti dalla critica e dal pubblico. La manifestazione prosegue con altri eventi e si inserisce nel calendario estivo della zona.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Orientoccidente arriva al Beta Bar di Terranuova Bracciolini venerdì 10 luglio alle ore 21.30 per “Venti d’Estate” e propone il concerto di Esera, interessante band nata in Valdarno nell’autunno del 2023 che sta ricevendo importanti riconoscimenti da parte della critica specializzata e del pubblico. Ad aprire il loro concerto la band modenese The Nihilists, un'esperienza sonora che fonde psichedelia e progressive rock in un viaggio visionario tra mondi onirici e suggestioni letterarie. Esera - che in queste settimane stanno tenendo diversi concerti in Italia - si presentano con Lorenzo Greco (voce), Federico Barghini (chitarra), Simone Bracci (basso) e con il nuovo batterista Daniele Ciferoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orientoccidente 2026, Esera e The Nihlistsa Terranuova Bracciolini

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