Organici ATA 2026 27 | il nuovo decreto MiM 194.303 posti con tagli dei collaboratori scolastici alle superiori

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato il nuovo schema di decreto interministeriale per gli organici ATA 202627, con un totale di 194.303 posti disponibili. Rispetto alle annate precedenti, sono stati effettuati tagli specifici ai collaboratori scolastici nelle scuole superiori. La ripartizione dei posti e le modifiche rispetto agli anni passati non sono ancora state dettagliate.

Gli organici ATA 202627 sono stati definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con un nuovo schema di decreto interministeriale. Il totale nazionale si ferma a 194.303 unità, con 2.174 posti in meno rispetto all'anno scorso. A pesare è soprattutto il calo dei collaboratori scolastici negli istituti superiori, deciso in base all'andamento demografico e al numero di studenti previsti in classe.Organici ATA 202627: i numeri chiave del decretoIl provvedimento porta la firma della Direttrice Generale Maria Assunta Palermo e fissa i criteri per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La dotazione complessiva scende a 194.303 posti, cioè 2. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Organici ATA 2026-27, riunione al Ministero: oltre 194mila posti. Le ultime notizie

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