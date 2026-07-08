Ordine | Per la prima volta Cardinale si sta comportando da presidente Ecco perché
Durante Maracanà, Franco Ordine ha dichiarato che il nuovo presidente si sta comportando come tale. Riguardo al Milan, il giornalista ha detto che la squadra è ancora tutta da scoprire, e bisogna capire come verranno completate le operazioni di mercato e come si chiuderanno le pratiche di acquisti e cessioni.
A Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, ha parlato il giornalista Franco Ordine anche per quanto riguarda le mosse recenti del Milan: "È un Milan tutto da scoprire, dobbiamo solo capire come sarà completato e come riusciranno a chiudere la contabilità fra acquisti e cessioni". Questo il pensiero del giornalista sulle prime mosse di mercato dei rossoneri che hanno chiuso Gila in difesa e Ramos in attacco, spendendo più di 100 milioni di euro in due settimane di mercato senza cessioni. promowebappOrdine continua e sottolinea: "Un particolare che secondo me non può passare sotto traccia però è il coinvolgimento in prima persona di Cardinale nella costruzione di questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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