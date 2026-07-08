Durante Maracanà, Franco Ordine ha dichiarato che il nuovo presidente si sta comportando come tale. Riguardo al Milan, il giornalista ha detto che la squadra è ancora tutta da scoprire, e bisogna capire come verranno completate le operazioni di mercato e come si chiuderanno le pratiche di acquisti e cessioni.

A Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, ha parlato il giornalista Franco Ordine anche per quanto riguarda le mosse recenti del Milan: "È un Milan tutto da scoprire, dobbiamo solo capire come sarà completato e come riusciranno a chiudere la contabilità fra acquisti e cessioni". Questo il pensiero del giornalista sulle prime mosse di mercato dei rossoneri che hanno chiuso Gila in difesa e Ramos in attacco, spendendo più di 100 milioni di euro in due settimane di mercato senza cessioni. promowebappOrdine continua e sottolinea: "Un particolare che secondo me non può passare sotto traccia però è il coinvolgimento in prima persona di Cardinale nella costruzione di questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: "Per la prima volta Cardinale si sta comportando da presidente". Ecco perché

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