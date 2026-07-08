OraSì ecco la guardia è Giacomo Baldini

OraSì ha scelto Giacomo Baldini come nuova guardia titolare. Dopo aver giocato a Omegna e aver avuto una lunga carriera in Serie B Nazionale, il giocatore ha deciso di accettare l’offerta di Ravenna, rifiutando quella di Ferrara. L’annuncio ufficiale sarà comunicato nei prossimi giorni, senza possibilità di sorprese, poiché la decisione è già definitiva.

L’OraSì ha finalmente trovato la guardia titolare e sarà Giacomo Baldini, nella scorsa stagione ad Omegna e con una lunga carriera in B Nazionale. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, ma questa volta sono esclusi colpi di scena, perché il giocatore ha preferito l’offerta di Ravenna a quella presentatagli da Ferrara. Sicuramente bisogna fare un plauso alla dirigenza giallorossa per come nell’ultima settimana sia sempre riuscita ad avere una valida alternativa in mano dopo essersi vista sfuggire giocatori che sembravano più che ad un passo. Il primo dietrofront è arrivato con Gian Paolo Almansi, che ha preferito l’ambiziosa PSA Napoli Est potendo giocarsi un posto nei playoff, e nelle ultime ore con Davide Marchini, anche se non è stata una vera sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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