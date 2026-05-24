La lista dei convocati per la nazionale di calcio di Silvio Baldini è stata resa nota. La rosa è composta principalmente da giocatori giovani, con pochi nomi già noti a livello internazionale. La selezione si distingue per la forte presenza di talenti emergenti e per l’assenza di alcuni giocatori di lunga esperienza. La formazione ufficiale rappresenta una svolta rispetto alle scelte precedenti, puntando su un gruppo più giovane e meno conosciuto.

La nuova Italia di Silvio Baldini prende forma e promette di essere una delle Nazionali più giovani e sorprendenti degli ultimi anni. Il commissario tecnico ad interim, chiamato a guidare gli azzurri nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, ha deciso di rompere con il passato affidandosi quasi completamente ai talenti emergenti dell’Under 21 e delle selezioni giovanili. Le sfide del 3 e 7 giugno serviranno soprattutto per il ranking Fifa in vista dei prossimi sorteggi internazionali, ma Baldini sembra intenzionato a sfruttare l’occasione per lanciare una nuova generazione di giocatori. Pochissimi i nomi davvero conosciuti dal grande pubblico: tra i convocati destinati a restare nella lista ci saranno infatti soprattutto giovani ancora in fase di esplosione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nazionale, cambia tutto! Ecco la lista di Baldini, pochissimi i nomi noti

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BALDINI RIVOLUZIONA LA NAZIONALE: FUORI TUTTI!

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