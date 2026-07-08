Operazione San Gennaro Armanduccio al Santo | Dammi il permesso per il furto e ti faccio diventare il n° 1 al mondo - VIDEO

L'episodio torna in auge dopo il furto della mitria di San Gennaro esposta nel Duomo di Napoli da parte di un cittadino extracomunitario di 43 anni Ecco la scena cult del film Operazione San Gennaro in cui Armanduccio Girasole detto Dudù, interpretato da Nino Manfredi, si rivolge al Santo per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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