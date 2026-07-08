Lunedì sera, gli agenti hanno effettuato una vasta operazione nell’area intorno al Colosseo, fermando tredici stranieri e identificando circa 150 persone. La retata segue un episodio avvenuto mercoledì scorso, quando alcuni giovani, noti come “maranza”, hanno aggredito agenti della polizia locale. La operazione ha coinvolto diverse unità di polizia e ha riguardato vari soggetti presenti nella zona.

Tredici stranieri fermati e 150 persone identificate. Questo il bilancio della maxi-retata svolta lunedì sera dagli uomini della Questura nell’area che si estende intorno al Colosseo, teatro, mercoledì scorso, di un assalto dei “maranza” agli agenti della polizia locale. Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno cinturato la zona, chiudendo tutte le vie di deflusso, e bloccato tutti i soggetti in condizioni di marginalità per contrastare l’immigrazione clandestina e la microcriminalità. I controlli effettuati. Al termine dei controlli, 13 stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici di via Patini per il fotosegnalamento e per essere poi affidati agli specialisti dell’Ufficio Immigrazione della Questura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Operazione Colosseo, nuova retata contro i maranza: tredici stranieri arrestati e 150 persone identificate

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Dal Colosseo al Trono: i Maranza hanno esagerato per davvero!

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