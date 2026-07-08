onorati di essere al milan puntiamo su modric per il futuro

Il nuovo allenatore del Milan ha dichiarato di essere felice e di apprezzare l’ambiente di Milanello. Ha sottolineato di essere onorato di assumere il ruolo e ha espresso entusiasmo per il futuro della squadra. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle strategie o sui giocatori specifici, ma si evidenzia il suo entusiasmo nel guidare il club.

Il Futuro del Milan è Nelle Mani di Ruben Amorim. Inizio dell’Era Amorim al Milan. MILANO (ITALPRESS) – “E’ un onore essere qui, sono felicissimo. Adoro Milanello, è qualcosa di straordinario ed eccezionale, c’è tutto quello che serve”. Con queste parole, Ruben Amorim ha inaugurato la sua avventura al Milan durante la conferenza stampa di presentazione. Il tecnico portoghese, fresco di esperienza al Manchester United, si è dichiarato entusiasta di tornare in Italia e riconosce le grandi aspettative che lo attendono, non ultime le ambizioni di conquistare il tricolore e la seconda stella. Amorim è ben consapevole delle sfide che lo attendono: “Ci mettiamo in discussione, vogliamo vincere, ma so che sarà difficile”, ha dichiarato, evidenziando la consapevolezza del contesto in cui è stato chiamato a operare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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