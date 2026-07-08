Amorim ha dichiarato di essere felice di unirsi al Milan, sottolineando il suo apprezzamento per il centro sportivo. Ha anche affermato che il club conta su Modric. In una conferenza stampa, il presidente del club ha annunciato che ci saranno molte novità in arrivo.

In conferenza stampa anche Cardinale: "Ci saranno molte novità" MILANO - "È un onore essere qui, sono felicissimo. Adoro Milanello, è qualcosa di straordinario ed eccezionale, c'è tutto quello che serve. Ho visto tante persone fare un gran lavoro, mi sento come a casa, è un grande piacere essere qui". Con la rituale conferenza stampa di presentazione, inizia ufficialmente l'era di Ruben Amorim al Milan. Il tecnico portoghese è già consapevole delle aspettative, a partire da quello che è il possibile scudetto della seconda stella. "Ci mettiamo in discussione, certo che vogliamo vincere, ma so che sarà difficile e dura, non so quale sarà la sfida numero uno - confessa - Difficile dirlo adesso ma l'obiettivo per eccellenza è dominare il campionato". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Ilgiornaleditalia.it - Amorim "Un onore essere al Milan, contiamo su Modric"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan-Amorim, quale potrebbe essere la formazione titolare

Notizie e thread social correlati

Modric futuro in bilico. Capello avvisa il Milan: "Deve restare. Può essere fondamentale per Amorim"Il futuro di Modric è incerto, secondo quanto riferito da Capello che ha consigliato al Milan di mantenere il centrocampista, considerato...

Milan, via vai a centrocampo: Fofana e Loftus-Cheek via, Amorim punta su Jashari. E vuole parlare con ModricIl Milan sta lavorando al mercato per rinnovare il centrocampo, con Fofana e Loftus-Cheek in uscita.

Temi più discussi: Amorim 'Milan grande sfida, un onore essere qui'; VIDEO. Amorim: 'E' un onore essere l'allenatore del Milan'; Amorim è a Milano, già parla italiano e punzecchia lo United: Milan, una sfida più grande dell'ultima...; Amorim: Un onore essere l'allenatore del Milan.

Amorim Un onore essere al Milan, contiamo su ModricMILANO (ITALPRESS) - E' un onore essere qui, sono felicissimo. Adoro Milanello, è qualcosa di straordinario ed eccezionale, c'è tutto quello che serve. italpress.com

Ruben Amorim si presenta al Milan: È un onore essere l'allenatore del Milan. Non puoi venire qui senza la mentalità di vincere. #Milan #Amorim #Fantacalcio #SerieA x.com

Amorim, la conferenza stampa di presentazione al Milan: Un onore esser qui, mi sento come a casaAdoro Milanello, è qualcosa di straordinario ed eccezionale, dice il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim presentandosi. Cardinale: Abbiamo fatto sei mesi di meeting tutti in un mese, ci sarà mo ... corriere.it