Amorim Un onore essere al Milan contiamo su Modric

Da ilgiornaleditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amorim ha dichiarato di essere felice di unirsi al Milan, sottolineando il suo apprezzamento per il centro sportivo. Ha anche affermato che il club conta su Modric. In una conferenza stampa, il presidente del club ha annunciato che ci saranno molte novità in arrivo.

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In conferenza stampa anche Cardinale: "Ci saranno molte novità" MILANO - "È un onore essere qui, sono felicissimo. Adoro Milanello, è qualcosa di straordinario ed eccezionale, c'è tutto quello che serve. Ho visto tante persone fare un gran lavoro, mi sento come a casa, è un grande piacere essere qui". Con la rituale conferenza stampa di presentazione, inizia ufficialmente l'era di Ruben Amorim al Milan. Il tecnico portoghese è già consapevole delle aspettative, a partire da quello che è il possibile scudetto della seconda stella. "Ci mettiamo in discussione, certo che vogliamo vincere, ma so che sarà difficile e dura, non so quale sarà la sfida numero uno - confessa - Difficile dirlo adesso ma l'obiettivo per eccellenza è dominare il campionato". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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