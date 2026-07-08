Oltre il vertice E5 | il vero nodo resta la governance europea della difesa

Il vertice E5 di Berlino del 24 giugno 2026 ha riunito i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, pochi giorni prima del summit NATO di Ankara. L'incontro ha segnato un passo verso un ruolo più attivo dell'Europa nella sicurezza continentale, evidenziando la volontà di rafforzare la governance europea della difesa. La riunione ha prodotto una dichiarazione congiunta, sottolineando l'intenzione di collaborare più strettamente in ambito di sicurezza e difesa.

Il vertice E5 di Berlino del 24 giugno 2026, che ha riunito i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito alla vigilia del summit NATO di Ankara del 7-8 luglio 2026, rappresenta un ulteriore segnale della volontà europea di assumere un ruolo più incisivo nella sicurezza del continente ( E5 Leaders’ Statement, 24 June 2026 ). In un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, dall’instabilità del Medio Oriente, dalle minacce ibride e dalle incertezze sull’evoluzione della politica estera americana, le principali potenze europee stanno intensificando il coordinamento in materia di difesa e sicurezza. Il messaggio politico è evidente: l’Europa vuole rafforzare il proprio contributo all’interno della NATO e costruire un pilastro europeo più solido e credibile. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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