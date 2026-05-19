libano il vero banco di prova per la politica e la difesa europea

In questi giorni, una delegazione dell’Unione europea si recherà in Libano per una visita ufficiale. La missione include incontri con rappresentanti locali e l’esame della situazione sul campo, in particolare riguardo ai problemi umanitari e alla stabilità politica. La visita si svolge in un momento in cui il paese affronta sfide legate a crisi economiche e tensioni interne, con l’obiettivo di valutare possibili interventi e collaborazioni future tra l’Europa e le autorità libanesi.

In questi giorni una delegazione dell’Unione europea visiterà il Libano. L’obiettivo – come preannunciato dall’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas – è analizzare la situazione sul terreno in vista della prossima presenza militare e civile, che dovrebbe (almeno in parte) sostituire le funzioni dell’ Unifil, in scadenza il 31 dicembre di quest’anno (come stabilito dalla Risoluzione n. 2790(2025) del Consiglio di Sicurezza dell’Onu). Si tratta di una missione militare delle Nazioni Unite, alla quale l’Italia ha sempre offerto un contributo consistente di donne, uomini e mezzi, sin dall’agosto 2006, ai tempi del governo Prodi II e di Massimo D’Alema alla Farnesina. 🔗 Leggi su Formiche.net

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