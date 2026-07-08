Oltre 700mila studenti in Veneto dicono basta | Vietare i social agli under 14

Oltre 700mila studenti veneti chiedono di vietare l’uso dei social agli under 14. Le Consulte Provinciali del Veneto hanno approvato all’unanimità una proposta di legge per limitare l’accesso alle piattaforme social ai minori di 14 anni. La richiesta non deriva da sondaggi online o firme raccolte, ma dal peso numerico di questi organismi. La notizia è stata diffusa dal portale Skuola.

Settecentomila studenti. Non firme raccolte su Change.org, non sondaggi online. È il peso numerico delle Consulte Provinciali del Veneto, che hanno approvato all’unanimità una proposta di legge per blindare l’accesso alle piattaforme social ai minori di 14 anni A dare voce a questo movimento è stato il portale Skuola.net, che ha raccontato una mobilitazione partita dal basso, dai banchi di scuola, e destinata a diventare un caso politico nazionale. “Siamo stati la prima generazione la cui vita è stata esposta fin da piccoli sui social media e ci siamo resi conto di aver perso molto”. La frase di Alessandro Gianesini, coordinatore regionale delle Consulte, fotografa un paradosso contemporaneo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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