La quinta tappa del Tour de France 2026, lunga 158,3 chilometri tra Lannemezan e Pau, si è conclusa con il gruppo che è arrivato compatto. Olav Kooij ha commentato la vittoria, sottolineando l'importanza del risultato e il contributo dei compagni di squadra. La corsa si è svolta secondo le previsioni, senza variazioni significative nella classifica di gruppo.

Nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia, la quinta tappa del Tour de France 2026, Lannemezan-Pau di 158,3 chilometri si conclude con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. L’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team lancia la sua progressione nel finale e vince di prepotenza una volata caotica a causa della caduta verificatasi nelle fasi finali della tappa. Il neerlandese, alla vittoria numero cinquantuno della sua carriera, precede il tedesco Max Kanter della XDS Astana e il belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step. Si piazzano tra i primi cinque anche l’olandese Huub Artz della Lotto Intermarché e il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olav Kooij: “Questa vittoria significa tanto. I miei compagni hanno svolto uno splendido lavoro”

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