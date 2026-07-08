In Veneto si stimano un milione di nutrie presenti sul territorio. Nell’ultimo anno sono stati abbattuti circa 60 mila esemplari. La Regione ha deciso di intervenire per ridurre la popolazione di almeno 500 mila. Per favorire le operazioni di abbattimento, i cacciatori riceveranno autorizzazioni tramite un’app dedicata. L’obiettivo è proteggere gli argini, che sono stati danneggiati dai roditori, e prevenire il rischio di rotture durante le piogge intense.

Nutrie, la stima parla di un milione di esemplari in tutta la regione. Abbattuti nell’ultimo anno: 60 mila. Obiettivo di minima per salvare le arginature ridotte a un groviera dai roditori con il rischio di argini schiantati alla prima bomba d’acqua: eliminarne 500 mila. Questa è l’istantanea di un problema tutt’altro che secondario quando si parla di difesa del suolo. «Abbiamo 5 mila chilometri di argini in Veneto, probabilmente di più - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Dario Bond - e abbiamo realizzato dei diaframmi di protezione solo per 50 mila euro, l’1%, spendendo 180 milioni negli ultimi dieci anni. Le nutrie sono un problema serio. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Nutrie, in Veneto un milione di esemplari: la Regione punta ad abbatterne la metà. «Per sparare i cacciatori riceveranno via libera con una app»

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