Nuovo Stadio Rocca chiarisce dopo le polemiche | La realizzazione non è in discussione

Il presidente della regione Lazio ha diffuso una nota per confermare il sostegno al progetto del nuovo stadio della Roma, precisando che la realizzazione dell’impianto non è in discussione. La dichiarazione arriva dopo recenti polemiche riguardanti il progetto. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o modifiche alla posizione precedente sulla questione.

Il presidente della Regione Lazio ha pubblicato una nota per chiarire la sua posizione sul progetto del nuovo stadio della Roma. Con le sue parole, Francesco Rocca ha voluto riaffermare il supporto alla realizzazione dell’impianto dopo le polemiche degli ultimi giorni. “Lo stadio è un’opera di interesse pubblico”. L’iter per la costruzione della nuova casa dei giallorossi procede senza particolari intoppi. La Regione ha avviato ufficialmente la Conferenza dei Servizi decisoria il 15 giugno, con l’obiettivo di concludere entro fine luglio. In assenza di eventuali ostacoli burocratici, i lavori per l’edificazione dello stadio dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2027, con la prima partita che potrebbe essere giocata nel 2031. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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